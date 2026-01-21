Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 19:33

Объявлены претенденты на «Золотую малину — 2026»

Миллу Йовович и Натали Портман номинировали на «Золотую малину — 2026»

Премия «Золотая малина» Премия «Золотая малина» Фото: Graham Whitby Boot-Allstar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Организаторы премии «Золотая малина» опубликовали на сайте номинатов 46-й церемонии вручения. В категории «худшая актриса» представлены Ариана ДеБоз, Милла Йовович, Натали Портман, Ребел Уилсон и Мишель Йео.

Больше всего номинаций получили «Белоснежка» и «Война миров» с участием Ice Cube — по шесть каждая. На звание худшего фильма также претендуют «Электрическое государство», «Поторопись завтра» и «Звездный путь: Секция 31». В актерских категориях среди лидеров — певец The Weeknd (настоящее имя — Абель Тесфайе), выдвинутый за роль в картине «Поторопись завтра», которая набрала пять номинаций.

В номинации «Худший экранный дуэт» отмечены семь гномов из «Белоснежки», Ice Cube и его камера Zoom, Джеймс Корден и Рианна, Роберт Де Ниро в «Ночах Альто», а также The Weeknd и «его колоссальное эго».

