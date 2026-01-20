Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 17:23

Ургант обсудил с детьми нового «Чебурашку»

Иван Ургант опубликовал новый выпуск рубрики «Взгляд снизу»

Иван Ургант Иван Ургант Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущий Иван Ургант опубликовал новый выпуск рубрики «Взгляд снизу» на своем YouTube-канале, где вместе с детьми обсудил новые российские киносказки. В первые минуты ролика участники сравнили недавние премьеры и выбрали, какой фильм им понравился больше. Обсуждение прошло в формате детского круглого стола.

В новом выпуске дети вместе с Ургантом поговорили о фильмах «Чебурашка 2», «Буратино» и «Простоквашино». Один из участников похвалил сиквел «Чебурашки» за сюжет и развязку.

Рубрика «Взгляд снизу» выходила в рамках шоу «Вечерний Ургант». Она строится на честных и прямых оценках детей.

Ранее Ургант на церемонии прощания с Игорем Золотовицким рассказал о взаимоотношениях с «товарищем». Телеведущий вспомнил, что покойный излучал доброту, юмор и всегда находил нужные слова, чтобы поддержать коллег. Ургант также отметил, что одним из любимых стихотворений Золотовицкого было произведение Агнии Барто «Подари, подари», которое для него символизировало товарищество.

До этого Ургант в шоу «Взгляд снизу» вместе с детьми обсудили в юмористической форме, какими богами могли бы стать певица Лариса Долина и коллега Дмитрий Дибров. Артистку они назвали «богиней погоды», а телеведущего — «богом технологий», умеющим чинить разные вещи.

