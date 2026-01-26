Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 03:05

Фаза Луны сегодня, 26 января 2026 года. Опасаемся иллюзий и панических атак

Фаза Луны сегодня, 26 января, какая сегодня Луна: день иллюзий, фобий и творчества Фаза Луны сегодня, 26 января, какая сегодня Луна: день иллюзий, фобий и творчества Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 26 января, в 10:26 по московскому времени Луна войдет в 9-й день второго лунного цикла этого года.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Спутник Земли в 9-й лунный день пребывает под безраздельной властью виртуозного ловкача и манипулятора Тельца. Луна вчера начала проходить вторую четверть растущей фазы — на ночном небосклоне в ясную погоду мы можем видеть молодой месяц, развернутый рогами в левую сторону. Следующего полнолуния остается ждать ровно неделю.

Общая характеристика 9-го лунного дня

Обманчивый день, когда каждый рискует не только пасть жертвой мошенников или подвергнуться обману, но и попасть в плен собственных иллюзий. Чтобы не навредить себе и избежать плачевных последствий, рекомендуется всю информацию, получаемую в этот день, «делить на восемь» и только тому, что получится в остатке, доверять.

Здоровье и красота

Особое внимание на свое состояние сегодня следует обратить сердечникам. Также возможны проблемы у людей с невралгиями и различными нарушениями психики: вероятно обострение различных фобий и появление панических атак. Постарайтесь избегать стрессов, если возможно — минимизируйте общение и занимайтесь делами, которые успокаивают вас и приносят удовольствие.

Бизнес и финансы

Вероятно возникновение конфликтов буквально на ровном месте — с начальством, коллегами, партнерами или клиентами. Если проблема уже есть, всеми силами сохраняйте спокойствие и старайтесь урегулировать ее мирным путем. Успех в делах сегодня ожидает только людей творческих профессий. Финансовые операции, консультации юристов и бухгалтеров, профессиональное обучение сегодня лучше не проводить, чтобы не попасть в ловушку недостоверной информации.

Свадьба и отношения

День не годится для заключения брака — иллюзии супругов быстро разобьются о быт, а вся совместная жизнь будет омрачена обманом. В общении с родственниками сегодня лучше избегать разговоров, ограничиваясь конкретными делами.

Природа

Рыбалка пойдет хорошо, но улов, скорее всего, из-за обилия мелочи сгодится только на корм кошке. Садоводам пора подумать о посеве семян. С домашними растениями сегодня лучше не работать.

