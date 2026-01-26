Для колледжей в России могут ввести ограничения на платное обучение

Для колледжей в России могут ввести ограничения на платное обучение Вице-спикер Госдумы Абрамченко предложила ограничить платные места в колледжах

В России рассматривают возможность распространения на колледжи ограничений платного приема, аналогичных с вузами, заявила «Известиям» вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко. Она пояснила, что по некоторым направлениям более 80% студентов обучаются платно, часто на программах, невостребованных рынком труда.

Принципы регулирования платного приема, утвержденные для вузов, необходимо распространить и на колледжи. По ряду направлений, например, таких как юриспруденция, более 80% студентов обучаются платно. Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах, — сказала Абрамченко.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова заявила, что для абитуриентов 2026 года станут выше требования к результатам единого государственного экзамена. По ее словам, минимальные пороговые баллы для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, увеличены по шести предметам.

Кроме того, Минобрнауки России изменило порядок приема в вузы на 2026 год. Нововведения затронут подачу документов, целевой прием и правила для выпускников колледжей.