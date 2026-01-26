Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 03:31

Для колледжей в России могут ввести ограничения на платное обучение

Вице-спикер Госдумы Абрамченко предложила ограничить платные места в колледжах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России рассматривают возможность распространения на колледжи ограничений платного приема, аналогичных с вузами, заявила «Известиям» вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко. Она пояснила, что по некоторым направлениям более 80% студентов обучаются платно, часто на программах, невостребованных рынком труда.

Принципы регулирования платного приема, утвержденные для вузов, необходимо распространить и на колледжи. По ряду направлений, например, таких как юриспруденция, более 80% студентов обучаются платно. Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах, — сказала Абрамченко.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова заявила, что для абитуриентов 2026 года станут выше требования к результатам единого государственного экзамена. По ее словам, минимальные пороговые баллы для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, увеличены по шести предметам.

Кроме того, Минобрнауки России изменило порядок приема в вузы на 2026 год. Нововведения затронут подачу документов, целевой прием и правила для выпускников колледжей.

колледжи
Госдума
студенты
обучение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США опровергли слухи об одном животном в Белом доме
Аналитик ответил, могла ли Украина засечь запуск «Орешника»
Названа травмоопасная ошибка многих клиентов фитнес-клубов
Гороскоп на 26 января: кому пойдет на пользу спортзал, а кому — молчание?
Стало известно, сколько россиян ждут увеличения ЗП в 2026 году
Испытания «Буревестника» и «Посейдона» серьезно впечатлили Запад
В России с 1 февраля вступят в силу новые правила возврата ряда товаров
Для колледжей в России могут ввести ограничения на платное обучение
Медведев рассказал, почему страны хотят владеть ядерным оружием
Пушков назвал регион нового геополитического разлома в мире
Дачникам объяснили, как защитить деревья на случай оттепели
Фаза Луны сегодня, 26 января 2026 года. Опасаемся иллюзий и панических атак
Очевидцы сообщили, что на Кубани слышны взрывы и стрельба
В России предложили увеличить выплаты многодетным матерям
Пожар начался в храме в Москве
Протестующие в Гагаузии обвинили Кишинев в нападках на права автономии
«Проветривает мозги»: Медведев указал на двойственность ядерного оружия
Россиян предупредили о крупном штрафе за обогреватель
Рябков прокомментировал «супероружие» Трампа
В аэропорту Вашингтона отменили все рейсы
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.