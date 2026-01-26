Дачникам объяснили, как защитить деревья на случай оттепели

Ветки дачных деревьев нужно очищать от снега после метелей, так как во время оттепелей растения могут сломаться под его тяжестью, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, еще одна опасность — ледяная корка, которая может запустить процесс выпревания.

Существует две главные опасности оттепелей. Первая — тяжелый мокрый снег, который налипает на ветвях. Под его весом они могут сломаться, особенно у старых деревьев или с неправильно сформированной кроной. Поэтому после сильных снегопадов, особенно с липким снегом, ветви необходимо аккуратно отряхивать. Вторая, более коварная, — образование ледяной корки или наста. Во время оттепели верхний слой снега подтаивает, а с последующим морозом замерзает, образуя плотную корку. Она перекрывает доступ воздуха к растениям, и они могут выпреть. Чтобы этого не случилось, такую корку необходимо разрушать, протыкая снег вилами или разрыхляя его, — пояснил Чаплин.

Ранее юрист и эксперт по землепользованию Надежда Локтионова заявила, что в 2026 году выявление заброшенных и неиспользуемых земель станет проще благодаря цифровизации государственного надзора. При этом она также предупредила об административных штрафах для собственников загородной недвижимости.