26 января 2026 в 03:20

Дачникам объяснили, как защитить деревья на случай оттепели

Депутат Чаплин: ветки дачных деревьев нужно очищать от снега перед оттепелью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ветки дачных деревьев нужно очищать от снега после метелей, так как во время оттепелей растения могут сломаться под его тяжестью, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, еще одна опасность — ледяная корка, которая может запустить процесс выпревания.

Существует две главные опасности оттепелей. Первая — тяжелый мокрый снег, который налипает на ветвях. Под его весом они могут сломаться, особенно у старых деревьев или с неправильно сформированной кроной. Поэтому после сильных снегопадов, особенно с липким снегом, ветви необходимо аккуратно отряхивать. Вторая, более коварная, — образование ледяной корки или наста. Во время оттепели верхний слой снега подтаивает, а с последующим морозом замерзает, образуя плотную корку. Она перекрывает доступ воздуха к растениям, и они могут выпреть. Чтобы этого не случилось, такую корку необходимо разрушать, протыкая снег вилами или разрыхляя его, — пояснил Чаплин.

Ранее юрист и эксперт по землепользованию Надежда Локтионова заявила, что в 2026 году выявление заброшенных и неиспользуемых земель станет проще благодаря цифровизации государственного надзора. При этом она также предупредила об административных штрафах для собственников загородной недвижимости.

