26 января 2026 в 02:31

Протестующие в Гагаузии обвинили Кишинев в нападках на права автономии

Евгения Гуцул Евгения Гуцул Фото: Бочаров Денис/NEWS.ru
Жители Гагаузии обвинили власти Молдавии в планах ограничить права автономии и противодействовать проведению выборов Народного собрания (парламента), передает ТАСС. Уточняется, что они вышли на митинг в столице региона Комрате, в числе прочего участники выражают поддержку находящейся в тюрьме Кишинева главе Гагаузии Евгении Гуцул.

Евгения Александровна Гуцул передала через своих адвокатов, что она не торгует своей совестью, не сдаст наш народ и выйдет из тюрьмы героем. Мы должны быть благодарны, что эта хрупкая женщина имеет такой твердый сильный характер, — сказал исполняющий обязанности председателя исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун.

Ранее стало известно, что Молдавия начала процесс выхода из СНГ, который займет больше года после того, как правительство и парламент одобрят решение. Страна уведомит организацию о денонсации ключевых договоров. Власти приняли решение расторгнуть ключевые документы СНГ.

Тем временем народное собрание Гагаузской автономии (НСГ) назначит новую дату выборов после срыва подготовки к голосованию 22 марта, который произошел из-за обращения в суд Госканцелярии Молдавии, о чем рассказал депутат НСГ Григорий Дюльгер. Региональный парламент принял ряд решений для выхода из юридического тупика.

