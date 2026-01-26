Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 02:06

В аэропорту Вашингтона отменили все рейсы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Все вылеты из национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне отменены, сообщили РИА Новости. В пресс-службе компании уточнили, что так будет продолжаться неопределенное количество времени.

Пока точно никто не знает, — отметила собеседник агентства.

Источник добавила, что, по предварительным данным, вылеты могут частично возобновиться лишь в понедельник, 26 января. Причину этого решения она не назвала.

Ранее сообщалось, что сотни россиян застряли на Кубе из-за проблем с вылетом неисправного самолета. Сначала рейс перенесли на сутки, затем еще на один день. По словам пассажиров, после длительных разбирательств им объявили о поломке борта, который сейчас ремонтируют.

Тем временем две авиакомпании — нидерландская KLM и французская Air France — временно отменили полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирака и Ирана. В СМИ указано, что такое решение вызвано резкой эскалацией напряженности в регионе. Кроме этого, рейсы в Дубай, Эр-Рияд, Даммам и Тель-Авив отменили или приостановили. В компаниях пояснили, что это целесообразно для безопасности экипажей и пассажиров на фоне военной активности и политики США.

