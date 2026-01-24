Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 01:42

В ЦБ объяснили, почему снижать ключевую ставку нужно осторожно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Нужно, чтобы производственные возможности в РФ перегнали текущий уровень спроса, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Он пояснил, что именно поэтому требуется осторожность в снижении ключевой ставки, говорится в Telegram-канале Банка России.

Важно, чтобы был исчерпан положительный разрыв — то есть чтобы производственные возможности, рост потенциального ВВП перегнал текущий уровень спроса. Для этого спрос не должен падать — но должен расти сдержанным темпом, — отметил он.

Ранее стало известно, что снижения ключевой ставки «в режиме автопилота» не будет. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам последнего в 2025 году заседания ЦБ отметила, что регулятор снизил ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых.

Также выяснилось, что ключевая ставка Банка России к концу 2026 года может опуститься до 9-10%, такой прогноз озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Первое снижение, по его мнению, регулятор может провести уже в феврале на 0,5 процентного пункта, а в марте — на 1–1,5 пункта.

