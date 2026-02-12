В Госдуме раскрыли отношение России к выборам на Украине

В Госдуме раскрыли отношение России к выборам на Украине Депутат Журавлев: выборы на Украине не изменят курса России

Вопрос проведения выборов на Украине не является существенным для Москвы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Россия должна продолжать курс на денацификацию и демилитаризацию республики.

Нам все равно, будут там выборы или нет. Нам прекрасно известно, что Владимир Зеленский нелегитимен, а любое голосование для него — лишь возможность продлить собственные полномочия, — отметил Журавлев.

Парламентарий также выразил уверенность, что западные партнеры помогут действующей украинской власти обеспечить и явку, и нужный исход голосования. Он призвал не придавать значения международным дискуссиям по этому вопросу.

А мы, со своей стороны, просто должны идти вперед, чтобы выполнить поставленные перед нами задачи, — подчеркнул Журавлев.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США требуют, от Украины провести выборы и референдум до мая. В свою очередь, президент республики Владимир Зеленский опроверг эту информацию, подчеркнув, что «впервые ее слышит».