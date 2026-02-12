Вопрос проведения выборов на Украине не является существенным для Москвы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Россия должна продолжать курс на денацификацию и демилитаризацию республики.
Нам все равно, будут там выборы или нет. Нам прекрасно известно, что Владимир Зеленский нелегитимен, а любое голосование для него — лишь возможность продлить собственные полномочия, — отметил Журавлев.
Парламентарий также выразил уверенность, что западные партнеры помогут действующей украинской власти обеспечить и явку, и нужный исход голосования. Он призвал не придавать значения международным дискуссиям по этому вопросу.
А мы, со своей стороны, просто должны идти вперед, чтобы выполнить поставленные перед нами задачи, — подчеркнул Журавлев.
Ранее газета Financial Times сообщила, что США требуют, от Украины провести выборы и референдум до мая. В свою очередь, президент республики Владимир Зеленский опроверг эту информацию, подчеркнув, что «впервые ее слышит».