12 февраля 2026 в 19:39

В Госдуме раскрыли отношение России к выборам на Украине

Депутат Журавлев: выборы на Украине не изменят курса России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вопрос проведения выборов на Украине не является существенным для Москвы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Россия должна продолжать курс на денацификацию и демилитаризацию республики.

Нам все равно, будут там выборы или нет. Нам прекрасно известно, что Владимир Зеленский нелегитимен, а любое голосование для него — лишь возможность продлить собственные полномочия, — отметил Журавлев.

Парламентарий также выразил уверенность, что западные партнеры помогут действующей украинской власти обеспечить и явку, и нужный исход голосования. Он призвал не придавать значения международным дискуссиям по этому вопросу.

А мы, со своей стороны, просто должны идти вперед, чтобы выполнить поставленные перед нами задачи, — подчеркнул Журавлев.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США требуют, от Украины провести выборы и референдум до мая. В свою очередь, президент республики Владимир Зеленский опроверг эту информацию, подчеркнув, что «впервые ее слышит».

Госдума
Украина
выборы
Владимир Зеленский
Елена Васильченко
Е. Васильченко
