Рютте раскрыл, с чем связана безопасность НАТО

12 февраля 2026 в 20:50

Рютте: безопасность НАТО связана с безопасностью Украины

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press
Безопасность НАТО связана с безопасностью Украины, заявил генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, союзники едины в поддержке Киева.

Союзники едины — едины в поддержке Украины и едины в нашей приверженности защищать каждый дюйм территории союзников. Инициатива «Арктический часовой», которую мы запустили вчера, еще раз ясно это демонстрирует, — сказал он.

Накануне, 11 февраля, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич объявил об официальном запуске миссии Arctic Sentry («Арктический часовой»). Как сообщила пресс-служба Альянса, целью миссии является расширение военного присутствия НАТО в Арктическом регионе.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru заявил, что поражение Украины в военном конфликте будет означать проигрыш для НАТО и Евросоюза. По его словам, ЕС, маскируя собственные действия под миротворческие инициативы, стремится сохранить влияние.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блок НАТО планирует «неприкрытую военную интервенцию» на Украину. По ее словам, это следует из заявления Рютте о том, что после урегулирования конфликта в страну будут направлены войска, вооружения, авиация и флот от «коалиции желающих».

НАТО
Украина
Марк Рютте
союзники
