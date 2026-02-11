НАТО запустила миссию в Арктике НАТО запустила миссию Arctic Sentry для расширения присутствия в Арктике

Североатлантический альянс официально запустил миссию Arctic Sentry («Арктический часовой»), заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Ее цель — расширение военного присутствия Блока в Арктике, сообщила в соцсети Х пресс-служба организации.

Новая миссия будет координировать расширенное военное присутствие стран НАТО в регионе, включая учения, такие как датские маневры Arctic Endurance в Гренландии, — подчеркнул Гринкевич.

Ранее глава британского МИД Иветт Купер заявила, что Великобритания одобряет идею о проведении операции НАТО под названием «Арктический часовой», направленной на укрепление сил Альянса в Арктике. По ее словам, миссия охватит в том числе Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.

В свою очередь, директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова высказала мнение, что США для получения контроля над Гренландией могут построить на острове свои базы. Эксперт полагает, что Пентагон может применить в этом вопросе опыт создания британских баз на Кипре.