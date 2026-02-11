Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 15:43

НАТО запустила миссию в Арктике

НАТО запустила миссию Arctic Sentry для расширения присутствия в Арктике

Фото: Staff Sgt. Taylor Crul/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Североатлантический альянс официально запустил миссию Arctic Sentry («Арктический часовой»), заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Ее цель — расширение военного присутствия Блока в Арктике, сообщила в соцсети Х пресс-служба организации.

Новая миссия будет координировать расширенное военное присутствие стран НАТО в регионе, включая учения, такие как датские маневры Arctic Endurance в Гренландии, — подчеркнул Гринкевич.

Ранее глава британского МИД Иветт Купер заявила, что Великобритания одобряет идею о проведении операции НАТО под названием «Арктический часовой», направленной на укрепление сил Альянса в Арктике. По ее словам, миссия охватит в том числе Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.

В свою очередь, директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова высказала мнение, что США для получения контроля над Гренландией могут построить на острове свои базы. Эксперт полагает, что Пентагон может применить в этом вопросе опыт создания британских баз на Кипре.

НАТО
Арктика
учения
Гренландия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Галкин, закрытие «6 кадров», бездетность: как живет актер Сергей Дорогов
Дегтярев призвал запретить въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам
Песков раскрыл планы Кремля на первое заседание Совета мира Трампа
Появились подробности о погибшем во время стрельбы в Анапе охраннике
«Подступают слезы»: убитого мальчика Пашу похоронили в Петербурге
Российская ПВО отразила новый массированный налет дронов ВСУ
В Чебоксарах выявили нелегальную партию вейпов и снюсов
«Люди исчезали»: солдат ВСУ рассказал, как сбежал из казармы в Польше
Экс-нардеп раскрыл, почему украинские переговорщики не приедут в Россию
Отчима убитого мальчика из Петербурга отправили на полиграф
Гроб утопал в цветах: в Петербурге похоронили убитого педофилом мальчика
В Анапе после бойни начали оказывать психологическую помощь
«Жизнь под откос»: дочь Даны Борисовой вышла на связь из ПНД
Собчак раскрыла, кто попросил проверить Сабурова
Бывшая жена известного российского актера отказалась от его фамилии
Зеленский раскрыл тему обсуждения на следующих переговорах по Украине
В США захотели взыскать с РФ $20 млн за убитого наемника: что это значит
Политолог раскрыл, в чей кошелек пойдут одобренные Украине €90 млрд от ЕС
Полиция Петербурга задержала 62 нелегальных мигранта среди таксистов
Токаев определил дату референдума по новой Конституции Казахстана
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.