Идеальный судак в духовке для всей семьи: секрет в вине

Хотите быстро приготовить вкусную рыбу без лишних хлопот? Судак в духовке — это простой способ получить нежное блюдо, которое понравится всем. Попробуйте наш рецепт, и ужин пройдет на ура!

Для начала возьмите килограмм свежего судака, очистите его от чешуи и внутренностей, хорошо промойте под холодной водой. Сделайте несколько надрезов на тушке, натрите солью, перцем и любимыми специями: черным перцем, сушеным укропом или чесночным порошком. Добавьте ломтики лимона внутрь и снаружи для кислинки. Выложите рыбу в форму для выпечки, сбрызните оливковым маслом и белым вином — по 2 ст. л. Нашинкуйте морковку, луковицу и болгарский перчик кружочками, разложите вокруг тушки. Накройте фольгой и уберите в духовую печь, разогретую до 180 градусов, на 25 минут. Потом снимите фольгированное покрытие и допеките еще 10 минут, чтобы образовалась аппетитная корочка.

Готовый судак в духовке сервируйте с зеленью и гарниром из картошки. Это блюдо не только полезное — богато белком и омега-3, но и супербыстрое. Калорийность — 97 ккал на 100 г. Приготовьте сегодня, и ваши близкие будут в восторге!

Ранее мы поделились рецептом простого салата с копченой курицей.