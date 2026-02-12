Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 18:18

Идеальный судак в духовке для всей семьи: секрет в вине

Идеальный судак в духовке для всей семьи: секрет в вине Идеальный судак в духовке для всей семьи: секрет в вине Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите быстро приготовить вкусную рыбу без лишних хлопот? Судак в духовке — это простой способ получить нежное блюдо, которое понравится всем. Попробуйте наш рецепт, и ужин пройдет на ура!

Для начала возьмите килограмм свежего судака, очистите его от чешуи и внутренностей, хорошо промойте под холодной водой. Сделайте несколько надрезов на тушке, натрите солью, перцем и любимыми специями: черным перцем, сушеным укропом или чесночным порошком. Добавьте ломтики лимона внутрь и снаружи для кислинки. Выложите рыбу в форму для выпечки, сбрызните оливковым маслом и белым вином — по 2 ст. л. Нашинкуйте морковку, луковицу и болгарский перчик кружочками, разложите вокруг тушки. Накройте фольгой и уберите в духовую печь, разогретую до 180 градусов, на 25 минут. Потом снимите фольгированное покрытие и допеките еще 10 минут, чтобы образовалась аппетитная корочка.

Готовый судак в духовке сервируйте с зеленью и гарниром из картошки. Это блюдо не только полезное — богато белком и омега-3, но и супербыстрое. Калорийность — 97 ккал на 100 г. Приготовьте сегодня, и ваши близкие будут в восторге!

Ранее мы поделились рецептом простого салата с копченой курицей.

Читайте также
Как запечь судака в духовке: идеальный рецепт для домашнего ужина
Семья и жизнь
Как запечь судака в духовке: идеальный рецепт для домашнего ужина
Цены на рыбу в 2026 году: что подорожает, подешевеет, грозит ли нам дефицит
Рынки
Цены на рыбу в 2026 году: что подорожает, подешевеет, грозит ли нам дефицит
Названы регионы, где меньше всего покупали игристое вино
Экономика
Названы регионы, где меньше всего покупали игристое вино
Эта закуска к вину поразит всех: брускетта с запеченными персиками — просто, но как из ресторана
Общество
Эта закуска к вину поразит всех: брускетта с запеченными персиками — просто, но как из ресторана
Никаких сковородок и переворотов! Этот ленивый блин сам печётся в духовке, а на вкус — как облако
Общество
Никаких сковородок и переворотов! Этот ленивый блин сам печётся в духовке, а на вкус — как облако
рыба
вино
рецепты
простые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, как Запад готовится к реваншу
Российская лыжница рассказала о беспощадной трассе на Олимпиаде
Пожар в конюшне под Екатеринбургом обернулся страшной трагедией
Члены НАТО запустили масштабный проект по развитию дальнобойного оружия
Уход из «Универа», третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов
Собянин анонсировал масштабный рекорд столичной подземки
Авиагигант столкнулся с серьезными проблемами из-за «бунта» пилотов
Львова-Белова поблагодарила первую леди США за внимание к детям
«Опередил всех на 15 лет»: как «русский» фигурист Малинин блистает на ОИ
Устроившего бойню в анапском техникуме подростка отправили за решетку
«Не нищенская»: какие зарплаты чиновники в России получают на самом деле
«Все время на качелях»: Шуров о болезни дочери Даны Борисовой
От реагирования к прогнозированию: как данные меняют управление топливом
Астрономы впервые увидели «сломанную» комету
Журналисты из Италии объявили забастовку из-за скандала на открытии Игр
«Доказательство нацизма»: депутат о запрете русской литературы на Украине
Фицо посоветовал властям Нидерландов покурить после критики Словакии
Ветеранам СВО рассказали, как можно стать предпринимателем с новой льготой
Умерла актриса из «Интернов» и «Папиных дочек»
В российских магазинах появилась косметика со вкусом блинов с красной икрой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.