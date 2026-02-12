Мужчина поигрался с граненым стаканом и попал под нож

Мужчина поигрался с граненым стаканом и попал под нож В Уфе мужчине потребовалась операция из-за застрявшего в прямой кишке стакана

В Уфе 35-летнему мужчине потребовалась экстренная медицинская помощь после того, как он два дня ходил с застрявшим граненым стаканом в прямой кишке, сообщает Telegram-канал SHOT. Пациент надеялся, что инородное тело выйдет самостоятельно, однако при попытке извлечь сосуд он лопнул.

Мужчина признался медикам, что использовал стакан для экспериментов наедине с собой. После неудачной попытки пострадавшего экстренно прооперировали, врачи извлекли осколки стакана. Сейчас пациент выписан из стационара, но остается под амбулаторным наблюдением.

Ранее в московской больнице имени Ерамишанцева хирурги провели пятичасовую операцию по реплантации большого пальца мужчине, который отрезал конечность бензопилой. Врачи восстановили кости, сухожилия, сосуды и нервы. Теперь пациенту предстоит длительный курс реабилитации для возвращения подвижности пальца.

Накануне специалисты РДКБ извлекли металлическую булавку из дыхательных путей 11-летнего мальчика. Инородное тело пронзило бронх и угрожало коллапсом легкого. Хирурги применили малоинвазивную технику, благодаря чему удалось избежать осложнений, и через три дня ребенка выписали.