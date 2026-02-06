Зимняя Олимпиада — 2026
Хирурги пришили мужчине отсеченный бензопилой палец

В Москве врачи реплантировали мужчине палец после ампутации бензопилой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве хирурги больницы имени А.К. Ерамишанцева провели уникальную операцию по реплантации мужчине пальца, который был отрезан бензопилой во время строительных работ, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения. Команде медиков потребовалось пять часов филигранной работы, чтобы вернуть пациенту конечность.

Мы сделали остеосинтез костей первого пальца, сшили сухожилия, разгибающие и сгибающие большой палец, и восстановили три тыльные вены, обе пальцевые артерии и нервы, — сообщили в больнице.

Теперь мужчине предстоит пройти курс реабилитации, чтобы вернуть подвижность и функциональность пальца. Врачи подчеркивают, что большой палец уникален и играет ключевую роль в хватательных движениях, но его восстановление труднореализуемо из-за анатомических особенностей.

Ранее в Московской области врачи провели сложнейшую операцию, чтобы спасти ногу 10-летнего ребенка. Стопу и голень мальчика раздробила домашняя снегоуборочная машина. Хирурги обработали все повреждения, оценили состояние тканей, сосудов и нервов, собрали и зафиксировали костные отломки с помощью специальных спиц. Несмотря на масштаб разрушений, конечность удалось сохранить.

