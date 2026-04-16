Стоматолог не смог выбраться из огненной ловушки в московской коммуналке

Один человек погиб в результате пожара, вспыхнувшего утром 16 апреля в коммунальной квартире на севере Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По информации источника РЕН ТВ, жертвой оказался стоматолог. Мужчина не смог выбраться из-за решеток на окнах.
Утром 16 апреля в квартире жилого дома в Чуксином тупике произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, — сообщили в прокуратура.
Возгорание произошло в 06:40 утра. В квартире на первом этаже проживали трое человек. Одного из них не было дома, второй успел выбежать, заметив, что загорелся электрощиток у входной двери. Третий жилец погиб — его тело обнаружили прибывшие экстренные службы.
Пожар ликвидировали на площади 35 квадратных метров. Коптевская районная прокуратура проводит проверку.
Ранее мощный взрыв газовых баллонов уничтожил двухэтажную мастерскую известного этномастера Федора Удольского в Новой Москве. В ходе тушения огня и разбора завалов на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших, еще двое пострадали.