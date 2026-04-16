Два человека стали жертвами атак ВСУ на Херсонскую область

В прошедшие сутки варварские атаки киевского режима унесли жизни двух мирных жителей, трое получили ранения, — написал Сальдо.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в селе Виноградово. По его словам, их госпитализировали с осколочными ранениями и контузией.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибших детях в результате атаки БПЛА. Двое детей в возрасте 5 и 14 лет не выжили. Согласно предварительным данным, еще двое получили ранения и находятся под наблюдением специалистов. Главе муниципального округа Сергею Бойко поручено оказать всю необходимую помощь семьям.