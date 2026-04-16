Москву снова накроет снегом: прогноз погоды, что за аномалия, подробности

Москву и Санкт-Петербург ждет резкое похолодание. Какая погода пришла в столицу к 16 апреля, сколько будет градусов в выходные, когда выпадет снег?

Какая погода пришла в Москву к 16 апреля

16 апреля погоду в Москве будет определять циклон с центром над севером Белоруссии, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в Москву они придут во второй половине дня. При этом дневная температура воздуха окажется на 1–2 градуса выше климатической нормы. Температура воздуха +12–14 градусов, по области ожидается +10–15. Атмосферное давление будет падать. В пятницу местами небольшие дожди, ночью +4–6, днем +12–14 градусов», — прогнозирует синоптик в своем Telegram-канале.

Сколько будет градусов в Москве в выходные, ждать ли похолодания

Погода резко изменится в выходные, прогнозирует синоптик Евгений Тишковец.

«В Москве, после прохождения холодного атмосферного фронта, в воскресенье к дождям станет примешиваться мокрый снег, температура воздуха понизится до +2–4 градусов. В понедельник в результате арктического вторжения <…> ожидается до 27 мм, или три четверти от месячной нормы, осадков; на двое суток сформируется временный снежный покров высотой 2–5 см. Дневная температура не превысит +3 градусов. При этом ожидается штормовой ветер в порывах до 16 м/с, из-за чего будет казаться, что на улице −3–5 градусов», — предупредил Леус.

Специалисты Foreca указывают, что основные осадки выпадут в выходные 18–19 апреля. Теплеть начнет во вторник, когда выглянет солнце, но ночные температуры станут выше только к четвергу. Днем на неделе ожидается +9–11 градусов, ночью — +2.

По-настоящему потеплеет в Москве только в конце недели, когда температура днем вырастет до +16 градусов, а ночью — до +10.

В конце месяца в Москве и области ожидаются сильные дожди, предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По прогнозу ИА «Метеоновости», перед майскими праздниками температура в столице резко вырастет и уйдет выше +20 градусов при солнечной погоде.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, полярный антициклон

В Санкт-Петербург к 16 апреля пришло летнее тепло от того же циклона.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, в городе вероятность осадков невелика, а по области кратковременные дожди местами пройдут. Температура воздуха +16–18 градусов, в Ленобласти +15–20. Атмосферное давление будет выше нормы. В пятницу без существенных осадков, ночью +4–6, днем +12–14 градусов», — пишет Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечает, что в четверг в городе на 6–7 градусов теплее температурной нормы. Однако такая жара продлится недолго.

«Уже в пятницу управление погодой в регионе начнет переходить к гребню скандинавского антициклона. В атмосфере сформируются северные потоки, и к берегам Невы начнут поступать холодные воздушные массы из приполярных районов Европейской России, что сразу скажется на фоне температур. В пятницу еще тепло — после полудня воздух прогреется до +12–14 градусов», — прогнозирует Колесов.

В выходные, как и в Москве, похолодание усилится: ночью температура в городе будет чуть выше нуля градусов, а в Ленобласть вернутся заморозки. Днем ожидается +8–11 градусов. Влияние холодного антициклона продлится до конца следующей рабочей недели, температура днем будет держаться на уровне +11–12 градусов; только к субботе начнет теплеть — 25 апреля ожидается до +16 градусов в Петербурге.

