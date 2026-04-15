Москвичей предупредили о сильных дождях во второй половине апреля Синоптик Ильин: в Москве ожидаются сильные дожди в третьей декаде апреля

В Москве и Московской области ожидаются сильные дожди в середине третьей декады апреля, заявил «Москве 24» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Он отметил, что похолодание в этот период окончательно закончится — температура будет стабильно превышать +10 градусов.

Как отметил Ильин, на текущей неделе, c 13 по 19 апреля, тепло продержится лишь до субботы. По его словам, погода будет облачной и без существенных осадков. В среду и четверг, 15 и 16 апреля, возможны прояснения, а в воскресенье вновь придут дожди. Синоптик подчеркнул, что температура снизится до +8 градусов. В ночь на 20 апреля в Подмосковье не исключены небольшие заморозки, предупредил Ильин.

Ранее метеоролог Марина Макарова заявила, что в Москве и Московской области до 19 апреля температура будет превышать климатическую норму примерно на два градуса. По ее данным, 15 апреля пройдут небольшие и местами умеренные дожди.