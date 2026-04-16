Политолог ответил, кто может отправить Хегсета в отставку

16 апреля 2026 в 14:03

Политолог Блохин: только Трамп может отправить Хегсета в отставку

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: AdMedia/Global Look Press
Только президент США Дональд Трамп обладает реальными рычагами для отстранения главы Пентагона Пита Хегсета от должности, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, контроль республиканцев в конгрессе делает любые подобные инициативы оппозиции лишь формальным сотрясением воздуха.

Никакого импичмента Хегсету не будет. Он бы состоялся, если бы демократы контролировали большинство в конгрессе. Сейчас там больше республиканцев. Поэтому это все просто сотрясение воздуха. Импичмент не проходит, а реально отстранить Хегсета может только Трамп, но глава Белого дома этого делать не будет. Глава Пентагона не принимает решения о начале конфликта, последнее слово за президентом. Поэтому все эти события являются элементом информационно-психологической войны, а на самом деле это внутриполитическая борьба в США. Поэтому реально ничего не произойдет, если только Трамп не примет решение, — сказал Блохин.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США планируют 15 апреля внести резолюцию об импичменте Хегсету. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Кингсли Уилсон, эта инициатива является очередной попыткой демократов отвлечь внимание граждан от успехов действующей администрации.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
