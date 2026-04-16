Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 13:50

Стало известно, когда в России появятся вакцины от глиобластомы и меланомы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Разработка персонализированных онковакцин для терапии глиобластомы и меланомы завершается в текущем году, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на расширенном заседании коллегии ведомства. Также она рассказала, что скоро специалисты приступят к клиническим исследованиям вакцины от лихорадки Денге, передает РИА Новости.

В этом году завершается разработка персонализированных онковакцин для терапии глиобластомы, кожной и увеальной меланомы, — сказала Скворцова.

Ранее глава ФМБА сообщила, что онковакцины «Онкопепт» и «Онкорна», предназначенные для лечения колоректального рака, продемонстрировали хорошую переносимость пациентами. По ее словам, препараты не дают побочных эффектов.

До этого онколог Константин Титов рассказал о высокоэффективных методах лечения рака, включая иммунотерапию и таргетную терапию. Врач подчеркнул важность ранней диагностики и персонализированного подхода, а также отметил внедрение органосохраняющих операций и новых технологий лучевой терапии.

Общество
ФМБА
Вероника Скворцова
вакцины
онкология
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.