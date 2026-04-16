Стало известно, когда в России появятся вакцины от глиобластомы и меланомы Скворцова: разработка вакцин от глиобластомы и меланомы завершится в 2026 году

Разработка персонализированных онковакцин для терапии глиобластомы и меланомы завершается в текущем году, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на расширенном заседании коллегии ведомства. Также она рассказала, что скоро специалисты приступят к клиническим исследованиям вакцины от лихорадки Денге, передает РИА Новости.

В этом году завершается разработка персонализированных онковакцин для терапии глиобластомы, кожной и увеальной меланомы, — сказала Скворцова.

Ранее глава ФМБА сообщила, что онковакцины «Онкопепт» и «Онкорна», предназначенные для лечения колоректального рака, продемонстрировали хорошую переносимость пациентами. По ее словам, препараты не дают побочных эффектов.

До этого онколог Константин Титов рассказал о высокоэффективных методах лечения рака, включая иммунотерапию и таргетную терапию. Врач подчеркнул важность ранней диагностики и персонализированного подхода, а также отметил внедрение органосохраняющих операций и новых технологий лучевой терапии.