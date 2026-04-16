Бутырская назвала главные тренды современного фигурного катания

16 апреля 2026 в 14:12

Мария Бутырская
В современном фигурном катании не удивишь одними прыжками, и на зимней Олимпиаде — 2026 никто не пытался это сделать, заявила в интервью NEWS.ru чемпионка мира Мария Бутырская. Она отметила, что в нынешнее время от спортсменов хочется чего-то нового.

Четверных не было, попыталась только одна Аделия [Петросян]. Я обожаю, когда девчонки идут на сложные прыжки, это смотрится классно, но вставлять в программу пять четверных не нужно, достаточно одного-двух, целостность программы никто не отменял. Хочется не просто видеть набор элементов, а чтобы была маленькая история, определенный образ, чтобы фигурист выходил на лед и рассказывал зрителям, судьям свою историю, — сказала Бутырская.

Ранее экс-фигуристка заявила, что была шокирована провалом американца Ильи Малинина на зимней Олимпиаде — 2026. Он стал лишь восьмым в турнире одиночников. По ее мнению, люди раньше времени повесили ему на шею золотую медаль.

Бутырская уверена, что фигуристка Камила Валиева может успешно вернуться на старты после дисквалификации за допинг. По ее мнению, спортсменка уже показывает неплохой уровень, учитывая долгий перерыв.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как Зеленский может попытаться избавиться от Буданова
Эрдоган предложил России провести переговоры с Украиной в Стамбуле
«Если вы не инвестор»: Аксаков подсказал, куда деть свободные деньги
«Воевода» жив или нет? Угрозы, конфликты, что с Земцовым на самом деле
Психолог ответила, почему выросло число детей с ментальными заболеваниями
Геронтолог опроверг миф о профилактике старения
Краснодарскую экс-судью Хахалеву объявили в международный розыск
Новые обвинения, убийства: что известно о «теневом миллиардере» Сулейманове
Мессенджер MAX преодолел очередную рекордную отметку
В Госдуме резко высказались о сносе Вечного огня в Латвии
Москва и Баку подписали новые соглашения по экономическому сотрудничеству
Бутырская раскрыла, какая фигуристка должна была выиграть Олимпиаду
США пригрозили Ирану ударами по энергетической инфраструктуре
VK продала 25% Точка Банка компании «Интеррос»
До 20 клиентов итальянского банка могли оказаться в заложниках
В Москве открыли новую станцию МЦД
Оверчук поблагодарил Баку за поддержку в эвакуации граждан России из Ирана
Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу погиб в Таиланде
Бывшего заместителя мэра Львова задержали в европейской стране
«Никто не сможет уйти от нас»: Иран пригрозил потопить все корабли США
Дальше
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

