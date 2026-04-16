Бутырская назвала главные тренды современного фигурного катания

В современном фигурном катании не удивишь одними прыжками, и на зимней Олимпиаде — 2026 никто не пытался это сделать, заявила в интервью NEWS.ru чемпионка мира Мария Бутырская. Она отметила, что в нынешнее время от спортсменов хочется чего-то нового.

Четверных не было, попыталась только одна Аделия [Петросян]. Я обожаю, когда девчонки идут на сложные прыжки, это смотрится классно, но вставлять в программу пять четверных не нужно, достаточно одного-двух, целостность программы никто не отменял. Хочется не просто видеть набор элементов, а чтобы была маленькая история, определенный образ, чтобы фигурист выходил на лед и рассказывал зрителям, судьям свою историю, — сказала Бутырская.

Ранее экс-фигуристка заявила, что была шокирована провалом американца Ильи Малинина на зимней Олимпиаде — 2026. Он стал лишь восьмым в турнире одиночников. По ее мнению, люди раньше времени повесили ему на шею золотую медаль.

Бутырская уверена, что фигуристка Камила Валиева может успешно вернуться на старты после дисквалификации за допинг. По ее мнению, спортсменка уже показывает неплохой уровень, учитывая долгий перерыв.