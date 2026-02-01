Лепс станцевал лезгинку на фоне расставания с невестой

В социальных сетях активно обсуждают видео, на котором 64-летний певец Григорий Лепс с энтузиазмом танцует лезгинку на публичном мероприятии, сообщает Super.ru. Ролики сопровождаются подписью о том, что фанаты переживают за артиста из-за его расставания с 19-летней невестой Авророй Кибой.

Однако, вопреки ожиданиям грусти, певец демонстрирует на кадрах явный задор и энергию. Это вызвало волну разноречивых комментариев от пользователей Сети. Часть комментаторов сочувствует артисту, называя его «старым ловеласом», другие же пишут, что «лечить надо таких в принудительном порядке».

Ранее Киба публично объявила о расставании с Лепсом, подчеркнув, что их отношения завершились мирно, со взаимным уважением и без драмы. Девушка поблагодарила за все хорошее, отметив, что каждый теперь пойдет своей дорогой.

До этого стало известно, что на юбилейный концерт Лепса в «Лужниках» в июле 2027 года продают комплект билетов на ложу на 18 человек за 900 тыс. рублей. При этом есть и более доступные предложения: от 1,5 тыс. рублей — за дальние трибуны, до 13 тыс. рублей — за VIP-зону, а билет на танцпол или в фан-зону можно приобрести за 2–3 тыс. рублей.