Путин позвонил вдове Ельцина в годовщину его рождения

Российский лидер Владимир Путин продолжил традицию и позвонил вдове Бориса Ельцина — Наине Ельциной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Сегодня, 1 февраля, первому президенту РФ могло бы исполниться 95 лет, сообщает РИА Новости.

По случаю годовщины со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина президент России сегодня позвонил Наине Иосифовне Ельциной, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Центральной клинической больнице в Москве на 77-м году жизни. Причиной стала остановка сердца, вызванная прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточностью. Первый президент РФ похоронен на Новодевичьем кладбище.

Ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил, что Ельцин оказался трагической фигурой, объективную оценку которой дадут только через 100 лет. Он добавил, что никогда не «поливал грязью» первого российского лидера, и напомнил, что после смерти человека следует говорить о нем «либо хорошо, либо ничего».

До этого внучка Ельцина Мария Юмашева опубликовала фото с отцом Валентином Юмашевым. Снимок был сделан в день рождения политического деятеля, которому 15 декабря 2025 года исполнилось 68 лет. На кадрах видно, как отец и дочь сидят рядом, Юмашев скрестил руки на груди, а наследница приобняла его за плечи.