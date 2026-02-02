Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 13:04

В Кремле оценили роль Ельцина в истории России

Песков: Ельцин является неотъемлемой частью истории России

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Первый президент России Борис Ельцин является неотъемлемой частью современной истории, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в стране очень бережно хранят память о нем.

Это (фигура Ельцина. — NEWS.ru) неотъемлемая часть истории нашей страны, и вы знаете, что все очень бережно хранят память о Борисе Николаевиче, — сказал он.

Песков напомнил, что в годовщину рождения Ельцина, 1 февраля, президент РФ Владимир Путин позвонил его вдове Наине Ельциной. Содержание состоявшегося разговора представитель Кремля не раскрыл.

Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Центральной клинической больнице в Москве на 77-м году жизни. Причиной стала остановка сердца, вызванная прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточностью. Первый президент РФ похоронен на Новодевичьем кладбище.

Ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил, что Ельцин оказался трагической фигурой, объективную оценку которой дадут только через 100 лет. Он добавил, что никогда не «поливал грязью» первого российского лидера, и напомнил, что после смерти человека следует говорить о нем «либо хорошо, либо ничего».

Борис Ельцин
Дмитрий Песков
Кремль
Россия
история
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоозащитник ответил, нужно ли закрывать зоокафе
Макрону предрекли обидный статус после эпопеи с госбюджетом
Жителям Свердловской области раскрыли причину роста цен на молоко
В Ленобласти задержали группу предполагаемых черных риелторов
В Мурино раскрыли пособников украинских мошенников
Раскрыто, как Хинштейн руководит Курской областью после ДТП
В Госдуме назвали фразы, которые заставят мошенника «сдаться»
В ГД предложили запретить пускать несовершеннолетних в бани без взрослых
В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам»
Следы пропавшего мальчика из Горелово обрываются у белого джипа
В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения
«Сложный процесс»: в Кремле рассказали, как идут переговоры по Украине
«Умер, как герой»: актер сериала «Триггер» погиб в зоне СВО
«Мысль здравая»: в Кремле поддержали одно предложение французов
Начальник учебного центра МВД в Коми остается под стражей после взрыва
Стало известно, будет ли «Грэмми» запрещен после жесткой критики Трампа
В России решили судьбу имущества крупного прогоревшего банка
Курьеру по делу о ложном похищении подростка в Красноярске грозит арест
В Кремле оценили роль Ельцина в истории России
Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.