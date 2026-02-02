В Кремле оценили роль Ельцина в истории России

Первый президент России Борис Ельцин является неотъемлемой частью современной истории, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в стране очень бережно хранят память о нем.

Это (фигура Ельцина. — NEWS.ru) неотъемлемая часть истории нашей страны, и вы знаете, что все очень бережно хранят память о Борисе Николаевиче, — сказал он.

Песков напомнил, что в годовщину рождения Ельцина, 1 февраля, президент РФ Владимир Путин позвонил его вдове Наине Ельциной. Содержание состоявшегося разговора представитель Кремля не раскрыл.

Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Центральной клинической больнице в Москве на 77-м году жизни. Причиной стала остановка сердца, вызванная прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточностью. Первый президент РФ похоронен на Новодевичьем кладбище.

Ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин заявил, что Ельцин оказался трагической фигурой, объективную оценку которой дадут только через 100 лет. Он добавил, что никогда не «поливал грязью» первого российского лидера, и напомнил, что после смерти человека следует говорить о нем «либо хорошо, либо ничего».