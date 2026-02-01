Дипломаты раскрыли, пострадали ли россияне в ДТП в Турции

Дипломаты раскрыли, пострадали ли россияне в ДТП в Турции ГК РФ в Анталье: россиян не было среди пассажиров попавшего в ДТП автобуса

Граждан России среди пассажиров попавшего в ДТП в Анталье автобуса, предварительно, не было, сообщили РИА Новости в Генконсульстве России. В результате аварии с автобусом погибли восемь человек, еще 26 получили ранения.

По предварительным данным жандармерии Антальи, россиян среди пассажиров автобуса не было, — сказали журналистам в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус перевернулся в турецкой Анталье. По данным местных СМИ, в момент аварии люди оказались зажаты внутри автобуса и под ним.

Ранее сообщалось, что в Черноморском районе Крыма рейсовый автобус улетел в кювет на мокрой трассе. Водитель следовал по маршруту Симферополь — Евпатория и при повороте в районе села Красная Поляна не справился с управлением. В результате пострадали два человека — их госпитализировали.

До этого водитель легковушки погиб при столкновении с автобусом на трассе Шадринск — Ялуторовск в Тюменской области. По предварительной информации, мужчина выехал на встречную полосу. В салоне автобуса находились водитель и один пассажир, они не пострадали.