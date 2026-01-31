Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 16:57

Юрист ответил, могут ли в ГИБДД изъять корректные госномера за буквы

Юрист Русяев: ГИБДД не могут изъять корректные госномера за буквы

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

ГИБДД не могут изъять официально зарегистрированные госномера за сочетание букв, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, номера могут изъять за их недействительность или измененный вид.

В российском праве нет списка запрещенных аббревиатур или буквенных серий на государственных номерах, за которые само по себе штрафуют или принудительно меняют номер. Штрафуют или изымают не из-за смысла букв ЕКХ, АМР, а из-за статуса и соответствия номера требованиям: подложный, нестандартный, видоизмененный или закрытый, либо регистрация прекращена и номер признан недействительным, — заявил Русяев.

Юрист посоветовал водителям запрашивать оформление письменно в случае, если их госномер пытаются изъять без юридически закрепленных причин. По его словам, для того чтобы избежать такой ситуации, стоит также регулярно проверять номера на читаемость.

Если вам говорят: «Меняйте номера из-за букв или серии», попросите оформить все письменно: что именно вменяют, нестандартный знак, видоизмененный, подложный, недействителен или в розыске. Требуйте процессуальное оформление, протокол или постановление с указанием статьи КоАП. Проверьте триггеры статьи 12.2: рамки, пленки, крепеж, грязь или нечитаемость, нестандартный шрифт или пластина, — заключил Русяев.

Ранее юрист Александр Южалин заявил, что больничный лист можно получить не только при собственной болезни или травме, но также и при болезни родственника, когда человеку требуется уход. Это правило распространяется и на взрослых родственников.

юристы
советы
россияне
автомобили
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны имена пятерых погибших при пожаре в сауне подростков
Умер приложивший руку к «Ментовским войнам» автор
Депутат жестко отреагировал на гастрономический тренд в соцсетях
Кличко снова призвал киевлян запасаться едой, водой и лекарствами
Стало известно, что делали подростки в сауне в Кузбассе
Япония «станет ближе» к россиянам в двух городах
Министр обороны ответил на вопрос о «проверке яичек» у призывников
Звезда «Бумера» раскрыл, кого выбрали дети после развода
Стало известно, кто погиб при пожаре в сауне в Прокопьевске
«Европейский народ не хочет»: Орбан резко высказался об Украине
«Держим палец на курке»: в Иране заявили о полной боевой готовности
Всемирная федерация тхэквондо приняла сенсационное решение по россиянам
Глава МИД Швейцарии посетит Россию и Украину
Экс-нардеп ответил, почему Киев разрабатывает план по возвращению беженцев
Пять человек заживо сгорели в сауне в Прокопьевске
Украинские дроны устроили налет на четыре региона России
Nvidia передумала инвестировать $100 млрд в создателя ChatGPT
День рождения в Киеве, мнение об СВО, двое детей: как живет Алина Ланина
В Подмосковье простились с погибшим в Босфоре пловцом Свечниковым
Военком открыл стрельбу во время стычки с гражданскими
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.