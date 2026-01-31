Юрист ответил, могут ли в ГИБДД изъять корректные госномера за буквы

ГИБДД не могут изъять официально зарегистрированные госномера за сочетание букв, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, номера могут изъять за их недействительность или измененный вид.

В российском праве нет списка запрещенных аббревиатур или буквенных серий на государственных номерах, за которые само по себе штрафуют или принудительно меняют номер. Штрафуют или изымают не из-за смысла букв ЕКХ, АМР, а из-за статуса и соответствия номера требованиям: подложный, нестандартный, видоизмененный или закрытый, либо регистрация прекращена и номер признан недействительным, — заявил Русяев.

Юрист посоветовал водителям запрашивать оформление письменно в случае, если их госномер пытаются изъять без юридически закрепленных причин. По его словам, для того чтобы избежать такой ситуации, стоит также регулярно проверять номера на читаемость.

Если вам говорят: «Меняйте номера из-за букв или серии», попросите оформить все письменно: что именно вменяют, нестандартный знак, видоизмененный, подложный, недействителен или в розыске. Требуйте процессуальное оформление, протокол или постановление с указанием статьи КоАП. Проверьте триггеры статьи 12.2: рамки, пленки, крепеж, грязь или нечитаемость, нестандартный шрифт или пластина, — заключил Русяев.

