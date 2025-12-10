Путин назвал поддержку военных нравственным долгом общества

Поддержка военнослужащих является безусловным нравственным долгом государства и общества, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума «Вместе победим», опубликованном на сайте Кремля. Он назвал отрадным фактом объединение на площадке Национального центра «Россия» участников и ветеранов спецоперации, их семей, а также представителей власти, НКО и бизнеса.

Поддержка защитников Отечества — наш безусловный нравственный долг, задача для партнерской работы государства и общества, — сказал глава государства.

Ранее Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заверил, что все разрушенные в период СВО объекты на территории российских регионов будут реконструированы. По его мнению, органы власти обязаны оказать помощь всем гражданам, понесшим ущерб в результате противостояния.

Кроме того, президент заявил, что специальная военная операция на Украине будет доведена до логического завершения. По словам верховного главнокомандующего, это подразумевает достижение всех установленных задач.