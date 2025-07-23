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23 июля 2025 в 13:43

У повара из сериала «Кухня» «подгорает» долг в сотни тысяч рублей

Актер Михаил Башкатов задолжал ФНС 272 тысячи рублей

Михаил Башкатов Михаил Башкатов Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Актер Михаил Башкатов, известный по ролям в сериалах «Кухня» и «Папины дочки», оказался должен налоговой 272 тысячи рублей, сообщает «Постньюс». Пока у него нет открытых исполнительных производств и арестованных счетов, но при просрочке задолженность могут передать приставам.

Ранее стало известно, что с актрисы Марии Кожевниковой требуют через суд около 700 тысяч рублей за неоплату ЖКХ и парковки в доме на Рублевке. Звезда сериала «Универ» и экс-депутат Госдумы не платила за коммунальные услуги последний год. В суд на артистку подала управляющая компания ЖК Level Barvikha Residence за две квартиры и четыре машиноместа.

Мировой суд в Москве до этого взыскал с актера Константина Хабенского задолженность по оплате коммунальных платежей. О какой сумме идет речь, не уточняется. Судебное решение уже вступило в силу. Иск был подан со стороны столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Судебный приказ был вынесен о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

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