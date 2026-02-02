Демократы используют дело скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии, для дискредитации президента США Дональда Трампа, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, этот новый механизм компромата начали использовать после того, как провалились предыдущие попытки обвинить главу Белого дома.

Политические скандалы в США — это не новинка. Трамп тоже попал в этот список [Эпштейна]: его обвиняют в связях с несовершеннолетними. Это больше идет на руку демократам, которые хотят взять реванш на будущих выборах. Обвинить его в связях с Россией не удалось, и уголовные дела против него не привели к результатам. Были даже попытки покушения на главу Белого дома. Тем не менее, он выстоял, чувствует себя хорошо и успешно работает. Сейчас придумывают новый механизм компромата для окончательной дискредитации, — сказал Самонкин.

По его мнению, ситуация с Эпштейном раскрывает парадоксы политической системы США, которая «превратилась в шоу». Он отметил, что известный финансист был ярким представителем американского истеблишмента, чья деятельность напоминала мафиозную структуру с глобальным влиянием. Политолог добавил, что вместо решения насущных социальных проблем элита погрязла в скандалах, а политическая борьба сводится к взаимному компромату.

Досье Эпштейна можно использовать как основу для целого голливудского фильма или сериала. Это напоминает о том, как отдельная элита, управляющая всеми процессами — глобалисты или неоконсерваторы, живет в роскоши и развлекается, имея влияние по всему миру. Эпштейн не был простым человеком: с одной стороны, он был геополитиком и ярым представителем американского истеблишмента. С другой стороны, он напоминал главу мафиозной структуры. В этом отношении заключается парадокс американской внешней политики: вместо честной борьбы конкуренты используют компромат. Политическая система США превращается в бесконечное реалити-шоу или цирк абсурда. Мне кажется, что сериал «Санта-Барбара» просто нервно курит в сторонке, — резюмировал Самонкин.

Ранее Минюст США опубликовал в материалах дела Эпштейна около 40 необработанных фотографий людей без одежды. При этом власти должны были отредактировать снимки таким образом, чтобы личности изображенных на них было невозможно установить.