Мошенники разработали новую схему обмана россиян с онлайн-занятиями

Мошенники под видом учеников стали записываться на онлайн-занятия к репетиторам, передает РИА Новости. В материале указано, что они под различными предлогами убеждают жертву перейти на фишинговый сайт и воруют в итоге данные электронной почты.

Часто псевдоученики жалуются на проблемы с подключением и присылают свою ссылку на сайт, который выглядит как Zoom. Там жертва должны авторизоваться, например, через Google-аккаунт, и тем самым отдавая свои персональные данные мошенникам.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана: они звонят или пишут клиентам банков, выдавая себя за службу безопасности, и сообщают о якобы подозрительной активности в системе быстрых платежей. Чтобы разблокировать счет, они просят раскрыть код из СМС или перевести деньги на «контрольный» счет. Эксперты предупреждают, что в феврале таких атак станет больше.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что аферисты активно используют специальные устройства для кражи банковских данных, такие как накладки на банкоматы. По его словам, одной из самых распространенных угроз остается фишинг, когда жертвы самостоятельно передают конфиденциальные данные через поддельные сайты или в ходе телефонных разговоров.