03 февраля 2026 в 02:50

Один российский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он уточнил, что решение касается выпуска и приема самолетов.

Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что более 20 пассажиров авиакомпании Thai AirAsia едва не остались в аэропорту Бангкока из-за ошибки экипажа. По данным источника, людей забыли пересадить на борт из автобуса. Инцидент произошел на внутреннем рейсе, вылет которого был запланирован ранним утром 17 января. Самолет с 136 людьми на борту уже начал движение для взлета, когда одна из пассажирок заявила об исчезновении своей спутницы.

До этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в международном аэропорту Саратов (Гагарин). Как уточнили в Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовали уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

