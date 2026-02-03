Один российский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он уточнил, что решение касается выпуска и приема самолетов.

Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

До этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в международном аэропорту Саратов (Гагарин). Как уточнили в Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовали уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.