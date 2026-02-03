Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 03:04

Онищенко раскрыл, когда в России закончится сезон гриппа и ОРВИ

Онищенко: сезон гриппа и ОРВИ в РФ завершится в марте-апреле

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сезон гриппа и ОРВИ завершится в России в марте или апреле, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, сейчас в России зафиксированы разные уровни интенсивности заболеваемости.

Закончится все это (сезон гриппа и ОРВИ. — NEWS.ru) в марте-апреле месяце в целом в стране, — сказал Онищенко.

Ранее Министерство здравоохранения России сократило перечень лекарственных средств, рекомендованных для лечения гриппа. Согласно обновленному приказу, размещенному на портале правовой информации 27 января, число позиций уменьшилось с более чем 50 до 39.

Кроме того, научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал, что новый противораковый препарат «Ракурс, 223Ra» превосходит ранее существовавшие аналоги. По его словам, это средство способно ослабить нежелательные последствия терапии онкологических болезней. Он предназначен для лечения определенных видов онкологических заболеваний, в основном при наличии костных метастазов.

