Онищенко раскрыл, когда в России закончится сезон гриппа и ОРВИ

Сезон гриппа и ОРВИ завершится в России в марте или апреле, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, сейчас в России зафиксированы разные уровни интенсивности заболеваемости.

Закончится все это (сезон гриппа и ОРВИ. — NEWS.ru) в марте-апреле месяце в целом в стране, — сказал Онищенко.

Ранее Министерство здравоохранения России сократило перечень лекарственных средств, рекомендованных для лечения гриппа. Согласно обновленному приказу, размещенному на портале правовой информации 27 января, число позиций уменьшилось с более чем 50 до 39.

