04 февраля 2026 в 01:22

«Маньяки на Банковой»: Захарова напомнила ЕС о жизни детей в ДНР

Захарова напомнила Евросоюзу о страданиях детей в Донбассе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Брюсселю следовало бы вспомнить о страданиях детей в Донбассе из-за атак Киева, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Так дипломат прокомментировала фото посла ЕС на Украине Катарины Матерновой из Киева.

Матернова может поблагодарить свое начальство в Брюсселе за спонсирование бойни и попросить продлить теперь уже и свои мучения, выделив еще пару сотен миллиардов маньякам на Банковой, — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что люди в ЛНР и ДНР годами жили в тяжелых условиях. Однако Евросоюз игнорировал это, указала она.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предупредил, что поддержка Украины может привести к распаду Евросоюза. Он уверен, что европейские политики будут пытаться навязать президенту США Дональду Трампу скорректированный план мирного урегулирования на Украине, рассчитывая, что это поможет им удержать свои позиции.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансовая помощь Киеву загонит в долги детей и внуков жителей страны. Политик уточнил, что не позволит взвалить бремя поддержки Украины на плечи его сограждан и не станет отправлять Киеву солдат, оружие или деньги.

