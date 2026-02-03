Захарова раскрыла, как Клинтоны будут давать показания по делу Эпштейна Захарова надеется, что Клинтоны подготовят презентацию по делу Эпштейна

Представитель МИД России Мария Захарова надеется, что возможные показания экс-президента США Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон по делу финансиста Джеффри Эпштейна будут сопровождаться презентацией. В своем Telegram-канале она также отметила, что политики могли бы представить реконструкцию.

Надеюсь, с презентацией, переходящей в реконструкцию, — написала Захарова.

Ранее СМИ сообщили, что Билл Клинтон и его жена согласились дать показания по делу обвиненного в педофилии финансиста. Политики пошли на уступки за несколько дней до того, как их собирались привлечь к уголовной ответственности за неуважение к суду. Клинтоны в течение нескольких месяцев отказывались от повесток, выданных главой комитета по надзору Палаты представителей США Джеймсом Комером, называя их недействительными и не имеющими юридической силы.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал брата короля Великобритании Карла III Эндрю дать показания перед Конгрессом США. Журналисты уточнили, что он хочет услышать показания касательно его связей с известным финансистом Эпштейном.