Империя взяток похоронит режим: Зеленский признал провал «бусификации»

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что с «бусификацией», то есть насильственной мобилизацией, следует разобраться. Соответствующее поручение он дал новому министру обороны Михаилу Федорову. Параллельно деятельность «мобилизаторов» стали открыто критиковать в Верховной раде. Каких перемен следует ждать в работе украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) и понесут ли их руководители ответственность, читайте в материале NEWS.ru.

О чем говорил Зеленский с главой Минобороны

В ходе встречи с Федоровым глава Украины выделил несколько приоритетных для ведомства направлений. Первой и самой важной задачей Зеленский назвал усиление системы противовоздушной обороны, чтобы защитить небо страны. Второй задачей стала борьба с «бусификацией», но что конкретно нужно делать, президент не уточнил. Также он попросил своего помощника Павла Палису и Федорова завершить все спорные вопросы, связанные с контрактной службой в армии. Президент заявил, что все контракты с военными должны работать четко и прозрачно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что думают в Раде о «бусификации» украинцев

Насильственную мобилизацию стали открыто критиковать в Верховной раде. Например, против нее выступил представитель «Слуги народа», глава финансового комитета Даниил Гетманцев. В публичных выступлениях он, как и некоторые другие представители власти, затрагивал тему некорректных методов задержания граждан на улицах, говоря о необходимости более законных процедур. Гетманцев также указывал на негативные экономические последствия методов насильственной мобилизации.

При этом еще в октябре другой депутат Рады Никита Потураев, также представитель «Слуги народа», называл все видео с «бусификацией» мифом, дипфейком. Он обвинил в создании таких роликов россиян и китайцев. Однако с той поры нардеп подобных заявлений не делал, несмотря на регулярное появление в соцсетях видео с «бусификацией» украинцев.

Кого накажут за видеоролики с «бусификацией»

Зеленский уже неоднократно говорил, что нужно разобраться с насильственной мобилизацией, напомнил обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» политолог Владимир Корнилов. Но те, кто реально что‑то решает, предлагают одно: бороться с теми, кто выкладывает видео с «бусификацией».

«Остановить сам процесс они не в состоянии. Если его остановить, ВСУ быстро окажутся без людей. Кадровые проблемы вооруженных сил колоссальны, — отметил политолог в беседе с NEWS.ru. — Если прекратить насильственный набор и бросание людей в качестве пушечного мяса на убой, фронт посыплется буквально через несколько недель или месяцев — это на Украине прекрасно понимают. Поэтому, помяните мое слово, в итоге все сведется к ужесточению наказаний за публикацию таких видео. Ранее пытались отрицать факты — мол, это „Мосфильм“ или искусственный интеллект, — но теперь, когда люди видят это ежедневно на улицах, отрицать нельзя».

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как будут реформировать ТЦК

Украинцам даже энергетический коллапс угрожает меньше, чем «бусификация»: через нее страну фактически загнали в подполье, убежден экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Это проблема номер один для украинцев, и поэтому Зеленский делает такие заявления и дает команду министру обороны реформировать ТЦК.

«Как это будет происходить? Скорее всего, точно так же, как и в прошлый раз: просто переименуют орган в учреждение с другим названием, а методы и способы „бусификации“ останутся прежними, потому что ничего другого на самом деле не придумали, — сообщил эксперт NEWS.ru. — Чтобы коренным образом изменить подход к мобилизации, нужны огромные финансовые ресурсы, мотивация людей и организация — сейчас это, по меньшей мере, кажется невозможным: финансирование сокращается, в том числе со стороны Евросоюза, а других способов мотивировать людей у них нет, особенно на фоне отступающей армии».

На кого власть переложит ответственность

По словам Килинкарова, это уже происходило не раз: сначала обвиняли военкоматы в незаконных методах мобилизации и коррупции, затем переименовали их в ТЦК.

«Потом хотели заменить военкомов бойцами с фронта. Поменяли, но коррупция выросла, а методы ужесточились, — рассказал он. — Я с трудом представляю, как можно изменить методы мобилизации так, чтобы мотивировать людей идти на фронт при отступающей армии и дефиците финансовых ресурсов, который только нарастает. Кроме силовых методов, у них в арсенале ничего, по сути, нет».

В чем, собственно, вина военкомов — они выполняют указания командования, напомнил Корнилов.

«Им спускают планы и разнарядки по набору пушечного мяса. Если они не выполняют — да, тогда они несут ответственность, — объяснил собеседник. — Какие иные претензии можно к ним предъявить, если людей на фронт просто взять и бросить нельзя? Если завтра прекратится любой набор, то фактически мобилизация остановится вовсе».

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров считает, что власти просто найдут несколько «крайних чиновников, чтобы „спустить пар“ народного недовольства». «Максимум, чего можно ожидать, это два-три процесса. Показательно покажут это по ТВ. Системно ничего не поменяется. Кроме прочего, ТЦК — огромная финансовая империя по выкачиванию денег у населения. Чтобы не идти на фронт, надо дать взятку. Тэцекашники сами готовы за деньги — за очень большие деньги! — вывезти тебя в Европу. Эту систему нельзя просто взять и убрать», — рассказал Прозоров в беседе с NEWS.ru.

Читайте также:

$10 тыс. за инвалидность. Как украинские ТЦК делают миллионы на уклонистах

Аутисты, наркоманы, инвалиды: кем еще ВСУ затыкают дыры в обороне

Паника в Запорожье: чиновники бегут из города — когда начнется штурм