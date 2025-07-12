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12 июля 2025 в 09:01

«Вставать не мог»: экс-скрипач «Аквариума» о причинах демобилизации с СВО

Ушедший на СВО скрипач Решетин демобилизован с фронта из-за болезни и возраста

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин, который после начала СВО в 2022-м ушел на фронт добровольцем, рассказал в интервью NEWS.ru, что демобилизовался по возрасту и из-за проблем со здоровьем. По его словам, у него дала сбой вестибулярная система целиком и не получалось даже вставать.

Полностью вырубило вестибулярку — даже вставать не мог. Врачи ставили диагноз «инсульт». Но если бы я его перенес, наверное, не мог бы играть на скрипке. А я играю, — сообщил исполнитель.

Он добавил, что в течение почти полугода восстанавливал здоровье в госпиталях, а из армии демобилизовали по возрасту, ему уже 62 — и это предел для военной службы.

Ранее Решетин выразил мнение, что лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с его «гнусавыми аденоидами» можно петь песни у костра, но не выступать перед большой аудиторией на сцене. Он считает, что Макаревич попал в музыкальную индустрию по случайности и благодаря связям отца, но не внес существенного вклада в историю российской музыки.

Также музыкант считает, что Пугачева показывала себя талантливой артисткой, когда исполняла песни гениальных или очень хороших авторов, например композиторов Давида Тухманова или Раймонда Паулса. Когда же сильных авторов рядом с нею не оказывалось, считает собеседник, то Пугачева проявляла свою истинную сущность — исполнительницы посредственной, усредненной.

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