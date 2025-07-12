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12 июля 2025 в 11:19

Забег смерти, педофил из «Орленка» и дезертир-убийца: дикие ЧП за неделю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Заполярье два бегуна скончались из-за погодных условий, дезертир убил возлюбленную и закопал ее у дома под Иркутском, в лагере «Орленок» избили медика после домогательств по отношению к школьницам — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

Забег в Заполярье закончился двумя смертями

В МЧС Мурманска рассказали, что организаторы трейла «Хибины-2025», в ходе которого погибли два человека, знали о неблагоприятных погодных условиях. Их предупреждали о сильном ветре и осадках.

«Организаторы забега знали, что будет сильный ветер, дождь и снег, — об этом их предупреждали спасатели», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Врио начальника ГУ МЧС Дмитрий Татаров отметил, что еще один человек пострадал и находится под наблюдением врачей Апатитско-Кировской больницы. В поисках участвовали 22 спасателя и девять единиц техники.

Среди погибших оказался преподаватель музыки из Москвы Евгений Махов. Ему было 47 лет. С начала года он успел поучаствовать в 10 забегах.

«[Трассу] еще сокращали. По идее, максимально было 108 километров, он прошел 19 километров точно, потому что эта отметка была пройдена. И об этом мама даже знала. А что случилось дальше, не знаю», — рассказывал друг Махова.

Ранее сообщалось, что организаторы фестиваля хотели отменить его из-за плохой погоды, но передумали в последний момент. Вторая погибшая — 61-летняя жительница Санкт-Петербурга.

Дезертир убил возлюбленную и закопал во дворе

В Курской области задержали 22-летнего уроженца Иркутской области, который убил 20-летнюю возлюбленную и закопал ее во дворе своего дома на родине. Его раздражало, что девушка хочет поступить в техникум и научиться водить машину. Известно, что мужчина в розыске с 2023 года за самовольное оставление воинской части.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родители начали поиски пропавшей дочери в тот же день, когда она поехала подавать документы в техникум. Уже на следующий день вместе с полицией они посетили дом убийцы, а во дворе нашли свежую могилу, в которой лежал труп девушки.

В «Орленке» задержали педофила

В детском лагере «Орленок» в селе Моты Иркутской области задержали 42-летнего медика, который трогал девочек за интимные места. На поведение сотрудника пожаловались несколько девочек. Одна уточнила, что мужчина постоянно трогал ее за грудь во время осмотра.

Вожатые собрались, чтобы поговорить с медиком, но разговора не вышло, и завязалась драка. В итоге сотрудники вызвали полицию, и предполагаемый растлитель был задержан. Против него возбудили уголовное дело о развратных действиях.

Известно, что во время осмотров в кабинете также находилась супруга подозреваемого. Она является заведующей одной из больниц Иркутска.

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