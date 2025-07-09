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09 июля 2025 в 18:03

Подозреваемого в расправе над возлюбленной иркутянина задержали под Курском

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Иркутской области, подозреваемого в жестокой расправе над своей 20-летней возлюбленной, сообщил Telegram-канал «112». 22-летнего мужчину обнаружили в Курской области.

По данным следствия, подозреваемый, совершив преступление, бросился в бега. Оперативники получили информацию о его возможном местонахождении в Курской области. В ходе проверки автомобиля силовики идентифицировали и задержали молодого человека. В ближайшее время его этапируют в Иркутск для проведения следственных действий и предъявления обвинения.

Ранее в Иркутской области нашли закопанное тело 20-летней абитуриентки. Девушка поехала поступать в техникум и перестала отвечать на сообщения и звонки родственников. В убийстве заподозрили ее молодого человека. Возбуждено уголовное дело.

До этого в подмосковных Люберцах арестовали предполагаемого убийцу 22-летней Виктории Нечаевой, которую неделю искали в Дзержинском. Следствие выяснило, что тело Виктории завернули в плед, затем в пакет и обмотали скотчем. Позже его закопали в поле.

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