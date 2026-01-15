Минус склад боеприпасов ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 15 января

Минус склад боеприпасов ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 15 января

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», принадлежащий 1-й танковой армии, поразил украинский склад с боеприпасами с расстояния пяти километров на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 15 января?

Склад ВСУ взлетел на воздух

«Расчет ПТРК „Корнет“ группы „Контора“ 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ уничтожил склад хранения боеприпасов подразделения ВСУ в Купянском районе Харьковской области», — сказано в сообщении.

Склад был выявлен с помощью дрона, поскольку к нему регулярно приезжали грузовики для пополнения запасов боеприпасов. Расчет ПТРК занял позицию и уничтожил склад с расстояния около пяти километров, используя термобарический реактивный снаряд.

Уничтожили два БПЛА «Баба-яга»

Операторы беспилотных систем группировки «Центр» нейтрализовали два тяжелых дрона «Баба-яга» и живую силу ВСУ на Красноармейском направлении, информирует Минобороны РФ.

«Расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем в составе 114-й мотострелковой бригады уничтожил два тяжелых коптера формирований ВСУ на Красноармейском направлении СВО», — говорится в сообщении.

Оператор дрона с позывным Енот заявил в видео, что уничтожение каждого вражеского беспилотника «Баба-яга» означает либо спасение жизни российских солдат, либо предотвращение доставки продовольствия противнику. Он отметил, что украинские военные часто оказываются в окружении, и в большинстве случаев (80%) их снабжают едой именно с помощью этих дронов.

Лишили ВСУ 52 тяжелых квадрокоптеров

ВСУ потеряли за сутки от действий группировки войск «Запад» 52 тяжелых боевых квадрокоптера, 44 пункта управления беспилотной авиацией и 17 беспилотников самолетного типа, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе реактивный снаряд РСЗО Himars, барражирующий боеприпас Warmate, 17 беспилотников самолетного типа и 52 тяжелых боевых квадрокоптера противника. Кроме того, выявлены и уничтожены 44 пункта управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink и шесть складов боеприпасов ВСУ», — рассказал Бигма.

По его данным, военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки уничтожили две гаубицы: Melara Mod 56 итальянского производства и М114 производства США, три миномета, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и 13 наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Поразили блиндаж и пехоту ВСУ

Экипаж танка 44-го армейского корпуса уничтожил украинские блиндаж, пункт управления дронами и живую силу на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск „Север“ в ходе выполнения боевой задачи на харьковском направлении уничтожил замаскированный блиндаж, пункт управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ», — отметили в МО.

Экипаж работал в интересах наступающих российских штурмовиков. Цели были обнаружены с БПЛА.

Ликвидировали 46 блиндажей с солдатами

За последние сутки группировка войск «Южная» нанесла значительный урон украинским силам. По данным начальника пресс-центра Вадима Астафьева, было уничтожено 46 блиндажей и укрытий, в которых находился личный состав, 10 временных пунктов дислокации и 10 робототехнических комплексов.

«Войсками беспилотных систем группировки на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 12 антенн связи, два ретранслятора и терминал связи Starlink, 10 робототехнических комплексов. Поражено 10 пунктов временной дислокации, а также 46 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито 14 беспилотников противника», — сказал Астафьев.

Читайте также:

Огненный ад для ВСУ, наступление на Харьков, выселение Долиной: что дальше

«Карусель» смерти и новая буферная зона: новости СВО на вечер 14 января

Секретное пророчество Жириновского взорвало Сеть: чего ждать от 2026 года?