Кто ответит за Чебурашку и Буратино? Скандал в Госдуме, запретят ли фильмы

В Государственной думе пообещали жестко разобраться с «Буратинами и бременскими музыкантами» после выхода новых фильмов об этих персонажах. Кто ответит за качество фильмов о Чебурашке и Буратино, что не устроило депутатов, запретят ли такое кино?

За что депутаты раскритиковали «Чебурашку» и «Буратино»

В среду, 14 января, комитет Госдумы по культуре провел заседание, где обсуждался законопроект, согласно которому Минкульт России сможет самостоятельно определять приоритетные темы для фильмов, рассчитывающих на государственное финансирование.

Глава комитета Ольга Казакова напомнила, что эти полномочия фактически уже существовали, и предложила коллегам заранее сформулировать вопросы к министерству. Парламентарии заявили, что у них накопилось много претензий к отрасли, в том числе общественно-политического характера.

Так, депутат Иван Мусатов отметил, что не все продюсеры «типа Александра Роднянского» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уехали из страны. По его словам, некоторые из них раньше снимали «звягинщину» (от имени режиссера Андрея Звягинцева. — NEWS.ru), а теперь — «сказки» и таких людей необходимо «находить и фильтровать». Он также выступил против ситуации, «когда свои своим дают деньги на фильмы».

«Как давали свои своим, так и продолжают давать, ничего не изменилось», — сказал депутат и актер Дмитрий Певцов, добавив, что «хорошим и глубоким» проектам получить финансирование «очень и очень трудно», тогда как зрительский успех имеют «Чебурашки», которые «никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют».

Певцов пояснил, что детское кино должно давать пример и мораль, а в данном случае авторы «взяли франшизу и заработали денег», как и в истории с «Буратинами и бременскими музыкантами». Депутат и певец Денис Майданов не согласился с этой позицией, выступив в поддержку семейного фильма.

Денис Майданов Фото: Stringer/NEWS.ru

Члены комитета договорились провести отдельное совещание о состоянии российского кино. Майданов заявил, что «тем много накопилось». Казакова попросила коллег формулировать вопросы, чтобы обсуждение прошло в юридической плоскости, а не свелось к разговору о вкусах.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее сказал NEWS.ru, что в России сейчас снимают мало достойных и запоминающихся фильмов.

«Мои дети ходили [на российские новинки в кино] и были в восторге от „Буратино“, „Простоквашино“. А я оказался в восторге от спектаклей, которые посетили мои дети в Санкт-Петербурге. Театр юного зрителя и „Сказка о потерянном времени“ — это действительно высокие стандарты русского искусства. А кино, опять же, кому-то нравится, кому-то — нет. Мало снимается достойных фильмов сейчас, которые бы действительно запоминались. Сейчас кинематограф как-то потихонечку съезжает в сторону наших детей — там, где зрелищность и яркие картинки начинают преобладать. Это становится таким детским местом», — высказался Милонов.

О запрете указанных выше фильмов речи не шло.

Почему «Чебурашка» и «Буратино» стали успешными в прокате

Фильм «Чебурашка-2» собрал более 5 млрд рублей и стал лидером проката наступившего года. Кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что успех фильма был предсказуем.

«Зрители пошли на это кино, потому что, во-первых, это продолжение первого „Чебурашки“. Во-вторых, „Буратино“ — это скорее фильм ужасов для взрослых, а не семейное кино. „Простоквашино“ я бы не стал оценивать положительно. Наиболее близок людям оказался „Чебурашка-2“», — отметил Шнейдеров.

Кинокритик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru напомнил, что «Чебурашка-2» не имел такой мощной пиар-кампании, как его конкуренты, но тем не менее показал себя более чем достойно.

Премьера фильма «Чебурашка-2» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Чебурашка — герой, которого мы все с вами, взрослое поколение, знаем по советским мультфильмам. Это золотой фонд „Союзмультфильма“. Люди смотрели первого „Чебурашку“ и знали, чего примерно ожидать от этой картины: речь идет о семейных ценностях и духовных скрепах. Это вторая причина. Третья: Чебурашка — что-то новогоднее и праздничное. Можно говорить о связке: Чебурашка и мандарины», — отметил Горбунов.

Фильм «Буратино», вышедший на экраны 1 января, тоже демонстрирует выдающуюся динамику: первый миллиард был взят всего за четыре дня, а на получение двух миллиардов в прокате ушло менее двух недель. Успеху способствовал как ностальгический интерес к советской классике, так и звездный актерский состав. Подкрепила его также переработанная музыка Алексея Рыбникова и современная визуализация сказочного мира, созданная командами хитов «Лед» и «Сто лет тому вперед».

СМИ и критики отметили, что новый «Буратино» мало похож на классический советский фильм 1975 года «Приключения Буратино» режиссера Леонида Нечаева. Изменения претерпели сюжет, мотивация и даже состав героев. Зрители же разошлись во мнениях о фильме. В отзывах люди критикуют тот факт, что в детском фильме показана смерть Буратино, и говорят, что от фильма «веет безысходностью» и он «напичкан философией». Другие пользователи настаивают, что «Буратино» — это «замечательный, великодушный, добрый семейный фильм».

