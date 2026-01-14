В ГИТИСе указали на особую роль Золотовицкого в развитии Школы-студии МХАТ Заславский: Школа-студия МХАТ стала передовым театральным вузом при Золотовицком

Школа-студия МХАТ под руководством заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого стала одним из самых передовых театральных вузов, заявил ТАСС ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский. По его словам, Золотовицкий удивительным образом сочетал актерскую работу с педагогической.

На мой взгляд, он был очень хорошим ректором, который последовательно отстаивал интересы Школы-студии МХАТ. При нем она стала одним из самых передовых театральных учебных заведений. Все новые практики <...> проходили апробацию именно в Школе-студии МХАТ, — подчеркнул Заславский.

Также он отметил, что его коллега обладал «чувством таланта», которое особенно важно иметь педагогу. Ректор ГИТИС выразил соболезнования семье артиста, Школе-студии МХАТ и Московскому художественному театру имени А. П. Чехова, где Золотовицкий был одним из ведущих актеров.

Золотовицкий скончался в возрасте 64 лет, прощание с ним состоится в МХТ имени Чехова. По информации источника, артист ушел из жизни из-за онкологического заболевания. Как отметил Telegram-канал Mash, Золотовицкий страдал от рака желудка, 10 января он был госпитализирован на фоне обострения.