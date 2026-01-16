Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 19:04

В Польше россиянина и украинцев обвинили в пересылке взрывчатки

Национальная прокуратура Польши передала в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Украины и одного гражданина России, подозреваемых в организации канала по пересылке замаскированной взрывчатки, сообщили в пресс-службе ведомства. Обвиняемым грозит пожизненное заключение. По делу также разыскивается еще один россиянин.

Прокурор направил в Окружной суд Варшавы обвинительное заключение в отношении пяти лиц, фигурирующих в расследовании по делу об участии в деятельности российской разведки и совершении актов саботажа, — говорится в заявлении.

Как утверждает прокуратура, с октября 2024 года расследуется деятельность диверсионной группы, отправлявшей через курьерские службы в страны ЕС и Великобританию посылки со скрытыми взрывчатыми веществами. По версии следствия, конечной целью злоумышленников была организация такого же канала для поставок взрывчатки в США и Канаду.

Ранее в Челябинской области сотрудники управления ФСБ задержали местного жителя по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ. У мужчины изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Уголовное дело возбудят сначала по статье о незаконном хранении взрывчатки, а затем переквалифицируют как покушение на теракт.

