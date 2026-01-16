«Жалкий поступок»: в Норвегии отреагировали на передачу Трампу премии мира Bloomberg: в Норвегии назвали жалким поступком передачу Трампу премии мира

Бывший государственный секретарь МИД Норвегии Янне Хааланд Матлари осудила решение лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо передать президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира. По словам экс-чиновницы, которые приводит норвежская телерадиокомпания NRK, это был «жалкий и бессмысленный поступок».

Это совершенно неслыханно. Это полное отсутствие уважения к премии с ее стороны. <…> И это жалкий, бессмысленный поступок, потому что нельзя просто раздать премию. Речь идет не о Трампе как личности, а о принципе. Этот поступок также демонстрирует неуважение к Нобелевскому комитету и ценности премии, — заявила Матлари.

Ранее Трамп принял Нобелевскую премию мира от Мачадо. Она настаивала на том, чтобы вручить ее американскому лидеру, поскольку он достоин этой награды за операцию в Венесуэле. Она подчеркнула, что события 3 января навсегда изменили ход истории и открыли путь к освобождению страны.

Позже политолог-американист Малек Дудаков отмечал, что Трамп не передаст власть над Венесуэлой представителю оппозиции Марии Корине Мачадо в обмен на полученную от нее Нобелевскую премию мира. По его словам, такой жест с наградой преследует цель привлечь внимание и получить хоть какую-то поддержку.