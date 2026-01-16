Раскрыто, как передача «нобелевки» Трампу повлияет на судьбу Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп не передаст власть над Венесуэлой представителю оппозиции Марии Корине Мачадо в обмен на полученную от нее Нобелевскую премию мира, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, такой жест с наградой преследует цель привлечь внимание и получить хоть какую-то поддержку.

Венесуэльская оппозиция в эмиграции оказалась в отчаянном положении. Она обрадовалась операции, этому пиратскому рейду американцев с высадкой в Каракасе и кражей Николаса Мадуро (49-й президент Венесуэлы. — NEWS.ru), как тут же выяснилось, что никакой реальной смены власти в стране не случилось. В общем-то, венесуэльского президента заменили его же соратники. Мачадо своими жестами и медальками старается напомнить Трампу о себе, чтобы получить хотя бы какую-то поддержку [в борьбе за власть в Венесуэле]. Очевидно, что глава Белого дома не против того, чтобы от нее эту награду заиметь, но все отлично понимают, что он ее сейчас не поддержит, — пояснил Дудаков.

По словам политолога, Вашингтон использует контакты с оппозицией исключительно как инструмент давления на официальные власти Каракаса в сложном переговорном процессе. Он добавил, что американские нефтяные корпорации также не спешат инвестировать в Венесуэлу, считая это экономически невыгодным в текущих условиях.

Понятно, что у американцев очень сложный переговорный процесс с новой венесуэльской властью, и далеко не факт, что они смогут прийти к каким-то подвижкам в ближайшее время. То есть общение с оппозицией будет просто как рычаг давления Трампа на официальный Каракас. Мы видим, что и американские нефтяные корпорации уже стараются отстраниться от ситуации и не готовы вкладывать большие деньги в венесуэльскую экономику, инвестировать туда средства. Скажем так, это нерентабельно, и, скорее всего, эти деньги в течение большого количества лет отбиваться не будут, — резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп принял Нобелевскую премию мира от Мачадо. Она настаивала на том, чтобы вручить ее американскому лидеру, поскольку он достоин этой награды за операцию в Венесуэле. Она подчеркнула, что события 3 января навсегда изменили ход истории и открыли путь к освобождению страны.