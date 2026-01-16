Итальянский канал выдал кадр из «Славных парней» за снимок иранской семьи

Итальянский телеканал Rai3 показал кадр со съемочной площадки фильма «Славные парни» как историческое фото. Ведущий Марко Каррара продемонстрировал в эфире изображение, которое в соцсетях распространялось как фотография иранской семьи, сделанная до исламской революции 1979 года.

Однако позже выяснилось, что на снимке запечатлены актеры Роберт Де Ниро и Рэй Лиотта в образах гангстеров во время съемок фильма «Славные парни» режиссера Мартин Скорсезе. Реакция пользователей соцсети X последовала почти сразу. Комментаторы отметили, что внешность Де Ниро трудно спутать с кем-либо еще. В то же время часть зрителей иронично заметила, что у Лиотты действительно можно разглядеть восточные черты.

В следующем выпуске программы Каррара принес извинения зрителям за допущенную неточность. По его словам, ошибка возникла из-за рабочей спешки в утреннем эфире, а также он поблагодарил аудиторию за внимательность.

