16 января 2026 в 19:07

Итальянский канал выдал кадр из «Славных парней» за снимок иранской семьи

Кадр из фильма «Славные парни» Кадр из фильма «Славные парни» Фото: KPA/Global Look Press
Итальянский телеканал Rai3 показал кадр со съемочной площадки фильма «Славные парни» как историческое фото. Ведущий Марко Каррара продемонстрировал в эфире изображение, которое в соцсетях распространялось как фотография иранской семьи, сделанная до исламской революции 1979 года.

Однако позже выяснилось, что на снимке запечатлены актеры Роберт Де Ниро и Рэй Лиотта в образах гангстеров во время съемок фильма «Славные парни» режиссера Мартин Скорсезе. Реакция пользователей соцсети X последовала почти сразу. Комментаторы отметили, что внешность Де Ниро трудно спутать с кем-либо еще. В то же время часть зрителей иронично заметила, что у Лиотты действительно можно разглядеть восточные черты.

В следующем выпуске программы Каррара принес извинения зрителям за допущенную неточность. По его словам, ошибка возникла из-за рабочей спешки в утреннем эфире, а также он поблагодарил аудиторию за внимательность.

Ранее сообщалось, что сотрудники Сбербанка каждый день выявляют по несколько тысяч аккаунтов с дипфейками публичных личностей. По словам зампреда правления финансовой организации Станислава Кузнецова, мошенники также подделывают страницы руководителей компаний для рассылки сотрудникам. Эта схема получила название «фейк-босс».

