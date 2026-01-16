Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 19:03

В Таиланде оборвалась жизнь россиянина, ставшего свидетелем изнасилования

Свидетель изнасилования в Таиланде из России покончил с собой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянин из Красноярска, ставший свидетелем изнасилования в Таиланде, совершил суицид, сообщает Telegram-канал Mash. По информации авторов, 41-летний погибший мог пытаться скрыться от преследователей.

По информации авторов, тело мужчины нашли с множественными переломами. На канале сообщили, что изначально родственникам заявили о якобы падении мужчины с кровати. В Mash уточнили, что потом в заключении о смерти причиной указали суицид. При этом в отчетах не указаны травмы, обнаруженные на теле, добавили авторы.

Ранее в Таиланде во время туристической прогулки российский релокант убил своего сына, якобы специально бросив его на винты катера. Мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы. Между отцом и сыном были теплые отношения, они много времени проводили вместе. Однако мужчина тяжело переживал развод.

Также стало известно о смерти пациентки института хирургии имени Вишневского. По информации СМИ, женщина могла совершить самоубийство. Тело нашли примерно в 05:30 утра, следствие уточняло все обстоятельства произошедшего.

Таиланд
смерти
суициды
изнасилования
