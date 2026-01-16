Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 18:56

Машина скорой помощи подорвалась на мине

В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на мине по пути на вызов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Голопристанском районе Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на противопехотных минах «Лепесток», об инциденте в своем Telegram-канале рассказал зампредседателя регионального правительства Сергей Черевко. Машина с медиками ехала на вызов.

Они не гнушаются ничем, чтобы запугать и сломить нас. Но у них ничего не получится, — добавил Черевко.

Зампредседателя подчеркнул, что использование запрещенных методов ведения войны в отношении медиков демонстрирует преступный характер действий Киева. Он заверил, что врачи не прекратят выезды и будут оказывать необходимую помощь всем нуждающимся жителям региона. На данный момент информация о состоянии пострадавших членов экипажа скорой помощи уточняется.

Ранее в Херсонской области установили личности 24 человек, погибших в результате атаки ВСУ на курортный поселок Хорлы. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что речь идет о 16 женщинах, шести мужчинах и двух детях. Общее число жертв составляет 29 человек. Процесс опознания погибших продолжается.

