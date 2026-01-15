Сальдо раскрыл число погибших мужчин, женщин и детей при атаке ВСУ на Хорлы Сальдо: в Херсонской области опознали тела 24 погибших при атаке ВСУ на Хорлы

В Херсонской области опознали тела 24 человек, погибших в результате атаки ВСУ на курортный поселок Хорлы, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, речь идет о 16 женщинах, шести мужчинах и двух детях. Всего число жертв составляет 29 человек.

Уже установлено, что в результате теракта погибли шесть мужчин, 16 женщин и два ребенка. При этом процесс опознания тел и установления личностей погибших продолжается, — сказал он.

Беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу на черноморском побережье в Хорлах Херсонской области во время празднования Нового года. В результате удара, по данным Следственного комитета РФ, погибли 29 человек, а также не менее 60 человек получили ранения.

Мать одного из пострадавших детей рассказала, что ее ребенка после атаки ВСУ искали целые сутки. О случившемся женщина узнала через местные чаты моментально. Выжившие начали активно делиться информацией и искать своих родных. Но долгое время ей не удавалось выйти на связь с сыном, потому что его телефон был отключен.