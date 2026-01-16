Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 19:16

В школах Киева продлили каникулы из-за энергокризиса

Кличко: в школах Киева объявили каникулы до 1 февраля из-за энергокризиса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В киевских школах объявлены каникулы с 19 января по 1 февраля в связи с проблемами с энергоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Он пояснил, что дополнительные недели отдыха будут компенсированы за счет сокращения весенних и летних каникул, а учебный год завершится не позднее 1 июля. По словам политика, ситуация в городе остается очень сложной.

С 19 января в столичных школах каникулы до 1 февраля, — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу администрации Киева, возглавляемую Кличко. Он заявил, что городские власти упустили время для решения проблем, связанных с блэкаутом и отключением отопления.

До этого украинские чиновники заявили, что Киев и большая часть страны близки к полному отключению электричества. Под угрозой выхода из строя находятся линии передачи электроэнергии с запада страны, где сосредоточены основные мощности генерации, на восток. Такая ситуация может привести к фактическому разделению энергосистемы Украины на две части.

Киев
школы
блэкаут
Виталий Кличко
каникулы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финляндию накрыло рекордное число банкротств с 1990-х
Названа дата релиза посмертного альбома Паши Техника
Россиянам рассказали, когда закончится пик магнитных бурь на планете
Как быстро уснуть без снотворного и счета овец — советы при бессоннице
Пристыдивший учительницу за маленькую зарплату школьник извинился
Оценена возможность массовых протестов на Украине из-за блэкаутов
Военэксперт раскрыл смысл ударов по энергетике Украины
Школьникам разрешили использовать слово «гойда» на ЕГЭ
Жена легенды английского футбола чуть не умерла из-за маникюра
Финуправляющий Блиновской подала иск на 177 млн рублей
Война, чума, русские погромы? Почему МИД РФ просит не ездить в Молдавию
Раскрыто, сколько мужчин легально выехали с Украины и не вернулись
Смерть футболиста, огонь в полиции, гибель младенцев: главные ЧП недели
Селевой сход парализовал движение поездов в Сочи
Ушел из жизни оператор «Калины красной» и «Печек-лавочек»
Куда сходить в Москве в выходные 17-18 января: Италия и Тимоти Шаламе
Составлен список звезд с самыми большими алиментами
Великобритания нашла способ ускорить поставки вооружений Украине
НАТО уходит в небытие: почему Гренландию отдают на растерзание Трампу
В школах Киева продлили каникулы из-за энергокризиса
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.