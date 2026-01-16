В школах Киева продлили каникулы из-за энергокризиса

В киевских школах объявлены каникулы с 19 января по 1 февраля в связи с проблемами с энергоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Он пояснил, что дополнительные недели отдыха будут компенсированы за счет сокращения весенних и летних каникул, а учебный год завершится не позднее 1 июля. По словам политика, ситуация в городе остается очень сложной.

С 19 января в столичных школах каникулы до 1 февраля, — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу администрации Киева, возглавляемую Кличко. Он заявил, что городские власти упустили время для решения проблем, связанных с блэкаутом и отключением отопления.

До этого украинские чиновники заявили, что Киев и большая часть страны близки к полному отключению электричества. Под угрозой выхода из строя находятся линии передачи электроэнергии с запада страны, где сосредоточены основные мощности генерации, на восток. Такая ситуация может привести к фактическому разделению энергосистемы Украины на две части.