16 января 2026 в 19:11

Новый российский «убийца HIMARS» встревожил Запад

DB: уничтоживший HIMARS новый дрон РФ позволит оперативно поражать важные цели

Новый российский беспилотник-камикадзе с реактивным двигателем подтвердил свою эффективность, ликвидировав РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины, сообщило издание Defence Blog. По мнению экспертов, данный аппарат способен оперативно поражать значимые цели на большом удалении от линии фронта.

Информация о применении дрона основана на видео, попавшем в Сеть. На кадрах запечатлено уничтожение реактивной системы залпового огня, находившейся в движении, в одном из населенных пунктов Черниговской области. Цель была поражена довольно далеко от российских позиций.

Авторы материала обратили внимание на конструкцию беспилотника, оснащенного стреловидным крылом и реактивным двигателем. Аналитики издания предположили, что высокая скорость дрона позволяет наносить удары по мобильным целям практически сразу после их обнаружения. Это существенно повышает шансы на успешное поражение техники противника, которая активно использует тактику «выстрелил — скрылся».

В публикации также отмечается, что ранее для ликвидации подобных приоритетных целей часто применялись дорогостоящие баллистические ракеты. Внедрение нового дрона способно значительно снизить стоимость таких операций.

Ранее стало известно, что расчет беспилотников «Молния-2» нанес удар по понтонной переправе ВСУ через реку Оскол и уничтожил ее. Атака сорвала плановую ротацию украинских подразделений. По словам военнослужащего с позывным Егерь, цель была успешно отработана и переправа больше не функционирует.

